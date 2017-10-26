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İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon

İzmir’de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise aranıyor.

İzmirde silah kaçakçılarına operasyon

26 Ekim 2017 11:31

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine karşı yaptıkları çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde M.Ş.'ye (26) ait ikamete yapılan operasyonla 15 adet ruhsatsız 6,35 mm çapında el yapımı tabanca ele geçirildi. Gözaltın alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K.'nın (36) yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Etiketler: İzmir, operasyon, silah kaçakçıları

 

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