İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine karşı yaptıkları çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde M.Ş.'ye (26) ait ikamete yapılan operasyonla 15 adet ruhsatsız 6,35 mm çapında el yapımı tabanca ele geçirildi. Gözaltın alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K.'nın (36) yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.