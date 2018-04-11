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İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında üç kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmirde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

11 Nisan 2018 17:08

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yeniköy yolu üzerine silah seslerinin geldiği ve cesetlerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen Gültekin Köle (32) ve yerde yatan iki ceset olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, ölenlerin İbrahim Bülbül (32) ve Ödemiş’te kuaförlük yaptığı öğrenilen Erdoğan Gölcük (30) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yaralı olan Gültekin Köle ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olaya yerine gelen İbrahim Bülbül'ün babası Mustafa Bülbül, oğlunun öldüğü haberini alınca yıkıldı. Baba Bülbül, olayın sebebiyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Şahısların Gültekin Köle'ye ait 35 AG 8585 plakalı araçla olay yerine geldiği belirlenirken, olayın nasıl yaşandığı ve sebebi araştırılıyor.  

Onur Şahan

 

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