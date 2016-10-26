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İzmir’de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İzmirde silahlı kavga: 3 yaralı

26 Ekim 2016 08:11

Olay, gece saatlerinde Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir restoran önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İzmir'e inşaatta çalışmak için gelen Ahmet Şimşek (26) ve Caner Karadaş (33) ile İzmir’de yaşayan Savaş Öngelen (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öngelen'in arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Ahmet Şimşek (26) ve Savaş Öngelen (41) silahla, Caner Karadaş (33) ise bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, kavgada yararlanan Şimşek, Öngelen ve Karadaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Ayrıca, yapılan incelemeler sonucu Öngelen'İn üzerinde uyuşturucu bulunurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Abdülaziz Baydilli


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