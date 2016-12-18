Olay gece saatlerinde Alsancak 1485 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma başladı. Alkollü oldukları iddia edilen iki grubun tartışması kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası A.D (40) ve T.C.(30) silahla, ismi öğrenilemeyen bir kişi de bıçakla yararlandı. Çevredeki vatandaşlaron ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.D. ve T.C.'yi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıçakla yararlanan şahsı da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Abdülaziz Baydilli