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İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıkarken, olayda 4 kişinin yaralandığı, polislerin ise yara almadığı bildirildi.

İzmirde silahlı kavga: 4 yaralı

17 Kasım 2017 09:17

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7402 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya döndü. İki grup birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açarken, bu sırada silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın devam etmesi üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus timleri de destek için gönderildi.

İzmir emniyeti polislerin yaralanmadığını bildirdi

Ekiplerin koordineli olarak yürüttüğü müdahale sonucu kavga sona erdi. Olayda, B.D., E.K., H.D., ve A.T. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İzmir emniyeti ise polislerin olayda yara almadığı bilgisini verdi. Yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi
 

Etiketler: İzmir

 

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