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İzmir'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İzmir'in Tire İlçesinde, kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce yol kenarında oturan vatandaşlara ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İzmirde silahlı saldırı: 1i ağır 2 kişi yaralandı

22 Ocak 2017 22:51

Olay, akşam saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir otomobilden ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırı sonucu İmer ve Beletoğlu yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yılmaz İmer'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili araştırma başlattı. 

Yakup Fatih Şaşmaz

Etiketler: İzmir, silahlı saldırı


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