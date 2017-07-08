Diğer
Kategoriler

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki kardeş yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İzmirde silahlı saldırı: 2 yaralı

08 Temmuz 2017 00:21

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen S.H. ve A.H. kardeşleri tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.H. ve A.H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, polis ekipleri kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Günün özeti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!