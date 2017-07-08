İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen S.H. ve A.H. kardeşleri tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.H. ve A.H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık



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