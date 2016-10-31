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İzmir'de sır ölüm

İzmir’in Bornova ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8. kattan düşen İlker A., hayatını kaybetti.

İzmirde sır ölüm

31 Ekim 2016 16:22

Olay, saat 15.00 sıralarında, 1422 Sokak numara 22’de bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Yeni yapılan ve henüz 2 dairenin dolu olduğu apartmanın en üst katı olan 8. kattan birinin düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, beton zemine düşen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, hayatını kaybeden gencin, olay yerine yaklaşık 500 metre yakında oturan 22 yaşındaki İlker A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, olayın düşme mi, intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. 

Atakan Şen - Halil Karahan

Etiketler: İzmir, sır ölüm


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