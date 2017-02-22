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İzmir'de soba faciası: 1 ölü

İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahıslardan 18 yaşındaki Yunus Bolyurt hayatını kaybetti.

İzmirde soba faciası: 1 ölü

22 Şubat 2017 07:01

Olay, akşam saatlerinde Zeytinlik Mahallesi 1136 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Bayram Baytekin ve 18 yaşındaki Yunus Bolyurt'tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Baytekin'in evine gitti. Bolyurt ve Baytekin kapıyı açmayınca yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride yoğun bir gaz olduğu fark eden yakınları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Zehirlendiği tespit edilen Bolyurt ve Baytekin ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yunus Bolyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Baytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Bolyurt ve Baytekin'in sobadan sızan Karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Bolyurt'un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: karbonmonoksit gazı, Yunus Bolyurt


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