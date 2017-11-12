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İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta yürüyen vatandaşlara silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İzmirde sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı

12 Kasım 2017 21:15

Olay, Yenişehir Mahallesi 1241. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta yürüyen vatandaşlara tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Şahsın yaptığı silahlı saldırı sonucu, Doğuş Dikkulak(18) kolundan, Uğurcan Taşpınarlı(23) bacağından ve Salih Sülük(62) ise göğsünden yaralandı.

Olayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Taşpınarlı ve Dikkulak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Sülük’ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hastaneye akın eden yaralıların yakınları, acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Herhangi bir duruma karşı acil servisin önüne, çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı saldırıyı motosikletli bir kişinin yaptığı ileri sürüldü. Polis 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutan zanlıyı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: silahlı saldırı

 

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