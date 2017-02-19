İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Örtülü Mahallesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesi arasındaki bir bölgedeki su kuyusunda Ahmet Coşkun'un ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Coşkun'un ailesinin ifadesine başvurulması sonrası, üvey baba M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki yapılan sorgunun ardından üvey baba M.M., Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve ayağına taş bağlayarak cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.



Halil İbrahim Karabıyık

