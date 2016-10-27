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İzmir'de şüpheli çanta paniği

İzmir’in en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesinde unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba olma ihtimali üzerine fünye ile patlatılan valizden kişisel eşyalar çıktı.

İzmirde şüpheli çanta paniği

27 Ekim 2016 00:41

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleşti. Kentin en işlek caddelerinden bir olan Kıbrıs Şehitleri Caddesinde unutulan valiz vatandaşları kuşkulandırdı. Uzun bir süre sahibinin gelmemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde Fünye ile patlatılan valizin içinden kişisel eşyalar çıktı. Patlama sonrası rahat bir nefes alan vatandaşlar valizin içinden çıkanlara bakmak için birbiri ile yarıştı.

Ayrıca kontrollü patlamadan önce alkollü olduğu gözlenen bir vatandaş polis ekiplerine çantanın kendisinin olduğunu ve patlatmaları yönünde taşkınlık çıkardı. 

Abdülaziz Baydilli
 

Etiketler: İzmir, şüpheli çanta


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