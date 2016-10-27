Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleşti. Kentin en işlek caddelerinden bir olan Kıbrıs Şehitleri Caddesinde unutulan valiz vatandaşları kuşkulandırdı. Uzun bir süre sahibinin gelmemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde Fünye ile patlatılan valizin içinden kişisel eşyalar çıktı. Patlama sonrası rahat bir nefes alan vatandaşlar valizin içinden çıkanlara bakmak için birbiri ile yarıştı.

Ayrıca kontrollü patlamadan önce alkollü olduğu gözlenen bir vatandaş polis ekiplerine çantanın kendisinin olduğunu ve patlatmaları yönünde taşkınlık çıkardı.

Abdülaziz Baydilli

