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İzmir'de şüpheli ölüm!

İzmir'in Bornova ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı bir kadın komşusu tarafından evinde ölü bulundu.

İzmirde şüpheli ölüm!

31 Ekim 2017 07:51

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Koşukavak Mahallesi 4215. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Şükran Korkmazgöz'den haber alamayan komşusu 41 yaşındaki Züleyha Şentürk, defalarca cep telefonu ile aramasına rağmen yaşlı kadına ulaşamadı. Durumdan şüphelenerek Korkmazgöz'ün evine giden Şentürk, yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine, Şentürk durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Korkmazgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Öte yandan talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsiden sonra, Korkmazgöz'ün kesin ölüm sebebi belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık

 

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