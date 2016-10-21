Diğer
Kategoriler

İzmir’de şüpheli paket paniği

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kaldırıma bırakılan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

İzmirde şüpheli paket paniği

21 Ekim 2016 08:30
İzmir’de şüpheli paket paniği - Tıkla İzle


Olay sabah saatlerinde Girne Bulvarında saat 05.30 sıralarında gerçekleşti. Kaldırım üzerine bırakılan evrak çantasını gören vatandaşlar bomba olma ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Evrak çantası bomba imha robotu ve bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Fünye ile patlatılan çantanın boş çıkması rahat bir nefes aldırdı. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir, şüpheli paket paniği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!