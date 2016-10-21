

Olay sabah saatlerinde Girne Bulvarında saat 05.30 sıralarında gerçekleşti. Kaldırım üzerine bırakılan evrak çantasını gören vatandaşlar bomba olma ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Evrak çantası bomba imha robotu ve bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Fünye ile patlatılan çantanın boş çıkması rahat bir nefes aldırdı.

Abdülaziz Baydilli