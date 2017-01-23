Selçuk İlçesi'nde S.D. isimli bir kişinin tarihi eserler satmaya çalıştığı ihbarını alarak harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir operasyon düzenledi.Ekipler, şüpheli S.D.'nin İsa bey Mahallesi Kalealtı Mevkiindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan S.D.'nin üzerinden 11 adet tarihi eser ve bu eserlere ait fotoğraflar çıkarken, evinde Bizans Roma dönemine ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, ve bu döneme ait para, mühür ve 43 parça tarihi eser ele geçirildi. S.D.'nin üzerinden çıkan fotoğrafları inceleyen Jandarma, fotoğrafların S.D.'nin evinde çekildiğini tespit etti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan S.D., fotoğrafları M.A. isimli bir kişinin çektiğini itiraf etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, M.A. isimli şahsın evine operasyon yaptı. M.A.'nın evinde yapılan arama sonucu, 26 adet taş eser, 20 adet sikke, 1 adet yer ölçüm cihazı, mercek pusula, 1 adet detektör ve kazı malzemeleri çıktı. M.A. ve S.D. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eserleri ele geçiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.



Halil İbrahim Karabıyık

