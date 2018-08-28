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İzmir’de tefecilere operasyon: 20 gözaltı

İzmir’de düzenlenen tefecilik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İzmirde tefecilere operasyon: 20 gözaltı

28 Ağustos 2018 17:44

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan çalışma sonucu kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı ihbarını aldı. İstihbari çalışmalar neticesinde teknik takip ve incelemelerde yapıldı. Eldeki somut bilgiler ışığında harekete geçen çok sayıda polis, ev ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çek, senet ve defterlerde ele geçirildi. 

Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.  

 

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