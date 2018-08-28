İzmir’de tefecilere operasyon: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan çalışma sonucu kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı ihbarını aldı. İstihbari çalışmalar neticesinde teknik takip ve incelemelerde yapıldı. Eldeki somut bilgiler ışığında harekete geçen çok sayıda polis, ev ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çek, senet ve defterlerde ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.