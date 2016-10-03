Bölge resmi ve sivil polis ekiplerince abluka altına alınırken yine aynı bölgede teröristlerin saklamış olabileceği mühimmat ihtimaline karşı araştırma yapılıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi bir şahsın İzmir’e geldiği ve bombalı eylem yapacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar Limontepe ile Balçova arasında, saat 22.00sırlarında, resmi ve sivil 100 ekip ile arama çalışmaları başladı. Havadan da 2 polis helikopteri, destek verip, ormanlık alanı havadan aydınlattı. Ormanlık alana yakın düğün salonlarının ve elektrik trafolarnın ışıklandırmaları kapatılıp güvenlik önlemi alındı. Havadan ve karadan süren çalışmalar neticesinde, kırsaldan gelen terörist, gece yarısı, 440 gram A4 tipi bomba malzemesiyle yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröriste İzmir’de yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalarken, yapılan aramalarda da 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör, 61 adet mermi, bir adet Glock marka tabanca bu tabancaya ait 18 adet mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ORMANLIK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü istihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca sürdürdüğü çalışmaları sabah gün ışığıdığında da devam ettirdi. Ormanlık alanda 2 şüphelinin daha olduğunu belirleyen ekipler, bölgede arama çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgeyi abluka altına alana resmi ve sivil polis ekipleri, teröristlerin ormanlık bölgeye patlayıcı madde saklama ihtimallerine karşı, didik dik arama çalışmalarını sürdürüyor.

"TEDİRGİNLİK YAŞADIK"

Teröristin yakalandığı bölgenin hemen karşısında oturan Necati Alakuş, ’’Dün akçam saatlerinde bir hareketlenme vardı burada. Polis ekipleri araçlarla ormanlık alan girdi. Polislerin çoğu sivildi. havada 2 polis helikopteri ormanlık alanı aydınlatıyordu. Ne olduğunu anlamadık. Tedirginlik yaşadık. Bilgi almak için sitenin güvenliğini aradığımda bölgede teröristlerin olduğunu öğrendim. Polisler sabah kadar ormanlık alanda çalışma yaptı. Polisin çalışması halen devam ediyor’’ dedi

ALİ GÖZETEN-ATAKAN ŞEN -HALİL KARAHAN