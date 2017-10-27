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İzmir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle, aralarında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İzmirde terör operasyonu: 15 gözaltı

27 Ekim 2017 11:48

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için talimat verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 ilde ve İzmir'in bazı ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca dijital materyal ve örgütsel yayın ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

 

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