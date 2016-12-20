İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Şehitkemal ve Aşağı Şehitkemal Mahallelerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, terör eylemlerine destek sağlayan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunan ve meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptığı ileri sürülen 3 kişiyi belirledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ve Jandarma Asayiş Timleri ile bugün sabaha karşı, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler M.A., M.K. ve M.S.A.'yı yakaladı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; terör örgütü propagandasında kullanılan ve terör örgütünü simgeleyen 6 adet bez parçası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet tablet bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet kamera kayıt kaseti, 23 adet CD, 1 adet flash bellek ve 1 adet harici hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen



