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İzmir’de TIR ile beton mikseri çarpıştı; 1 kişi yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde beton mikseri ile Konteynır yüklü TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmirde TIR ile beton mikseri çarpıştı; 1 kişi yaralı

22 Aralık 2017 02:18
İzmir’de TIR ile beton mikseri çarpıştı; 1 kişi yaralı - Tıkla İzle

Kaza gece saatlerinde, Siteler Mahallesi Nemport kavşağında meydan geldi. Alınan bilgiye göre; Petrol ofisi Dolum tesisleri'nden İzmir - Çanakkale Karayolu yönüne giden Medet B.(36) yönetimindeki 35 AH 640 plaka sayılı Beton Mikseri, limanlar bölgesinden gelen Basri S.(55) idaresindeki 35 PN 032 plaka sayılı TIR’la çarpıştı. Kazada beton mikserinin sürücüsü Medet B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralı beton mikser sürücüsü Medet B. olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Etiketler: İzmir, kaza, TIR

 

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