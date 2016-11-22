İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına ve dağıtıcılara yönelik, bugün 07.00 sıralarında eş zamanlı olarak Konak ve Buca ilçelerinde operasyon yaptı. 29 adreste 90 ekip ile toplam 280 personelin katılımı ile hava destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda içime hazır halde esrar maddeleri, uyuşturucu haplar, 2 adet av tüfeği ile tabanca fişekleri ve kartuşlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirleri sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.