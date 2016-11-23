Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Fahrettin Altay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Berat Karataş’a, Gaziemir istikametinden Balçova istikametine giden Batu D. iradesindeki 35 KC 8127 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonra Karataş yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karataş’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Batu D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.