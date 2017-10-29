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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmirde trafik kazası: 1 ölü

29 Ekim 2017 17:34

Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu Çaltılıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isteyen yaya Kemal Uğraş'a (72), İzmir istikametinden Bergama istikametine seyir halinde olan B.A. (40) idaresindeki 34 RZ 3192 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, yayaya müdahalede bulunuldu. Kemal Uğraş yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Uğraş’ın cenazesi otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kaza ile ilgili tahkikat başlattı. 

Nimet Ergün

Etiketler: 1 ölü, İzmir, trafik kazası

 

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