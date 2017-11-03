İzmir’de trafik kazası: 1 ölü !

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Çeşme Çevreyolu Güzelbahçe yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçova istikametinden Güzelbahçe istikametine giden Y.S. idaresindeki 35 HD 8293 plakalı tır ile İsmail Öztürk idaresindeki 45 SB 1369 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otomobilden savrulan otomobil sürücüsü Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada tır sürücüsü yara almazken, otomobilde bulunan Şerife Önalan ise ağır yaralandı. Önalan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere olay yerinde gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten

