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İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı '

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İzmirde trafik kazası: 1i ağır 2 yaralı

06 Ocak 2018 23:48

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu Viking Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (57) idaresindeki 35 AHA 22 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İbrahim Ö. (42 ) yönetimindeki 35 NGY 05 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ahmet K. ve diğer otomobilde bulunan Berkan V. (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan, Berkan V.'nin durumunun iyi olduğu, Ahmet K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kazanın olduğu yerde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı Ergün
 

 

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