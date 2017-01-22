Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 2 araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İzmirde trafik kazası: 1i ağır 6 yaralı

22 Ocak 2017 21:19

Kaza, akşam saatlerinde Gürçeşme Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametinden Yenişehir yönüne seyir halinde olan Yasin Gezen (27) idaresindeki 26 SU 672 plakalı otomobil, Musevi Mezarlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Cüneyt Akçay (29) yönetimindeki 35 YK 194 plakalı otomobile, ardından sürücüsü öğrenilemeyen 48 BA 639 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 26 SU 672 plakalı otomobildeki Yasin Gezen (27), Nur Mehmet Doğan (39), Cennet Yılmaz (38) ve Şahin Su (28), 35 YK 194 plakalı otomobilde ise Fahrettin Orcan (29) ve Cüneyt Akçay (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şahin Sun'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!