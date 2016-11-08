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İzmir’de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde bisikletle karşıdan karşıya geçmek isteyen iki arkadaş otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İzmirde trafik kazası: 2 yaralı

08 Kasım 2016 08:01

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konak istikametinden Balçova istikametine giden V.A. (27) idaresindeki 35 MEH 52 plakalı otomobil hızını alamayarak bisikletle caddenin karşısına geçmek isteyen Mürsel Toprak (29) ile arkadaşı Hıdır Ballı’ya(32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş metrelerce savrulurken, V.A arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mürsel Toprak ile Tepecik eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hıdır Ballı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan aracıyla olay yerinden kaçan V. A. asayiş ekiplerince Balçova Çetin Emeç Mahallesi Prof. Dr. Aykut Barka Sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir, trafik kazası


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