İzmir'de traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sularında Kiraz'a bağlı Akpınar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Özkurt (39) idaresindeki 07 GYL 88 plakalı motosiklet ile Eyüp Kır (37) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü Özkurt ve yolcu Nurullah Taş (24) da yere düştü. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Kır ve traktörde bulunan Akın Kır (17) da yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık görevlileri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi de burada yaptı. Daha sonra yaralılar Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan müzisyen Hakan Özkurt, sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

