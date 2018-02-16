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İzmir'de uçağın düştüğü alanda inceleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde SF-260D eğitim uçağının düştüğü alanda askeri yetkililer ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İzmirde uçağın düştüğü alanda inceleme

16 Şubat 2018 12:45

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından bu sabah saat 10.26’da tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan SF-260D eğitim uçağının saat 10.49 civarında radar irtibatı kesildi.

Kısa bir süre sonra uçağın düştüğü ve içerisindeki 2 pilotun şehit olduğu tespit edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti üzerine havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki 2 pilotun naaşlarına ulaşıldı. Kaza kırım ilk değerlendirme heyeti bölgeye giderek olay inceleme faaliyetlerine başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

İzmirde askeri eğitim uçağı düştü: 2 şehidimiz var İzmir Çiğli'de eğitim uçağı düştü

 

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