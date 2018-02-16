İzmir'de uçağın düştüğü alanda inceleme

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından bu sabah saat 10.26’da tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan SF-260D eğitim uçağının saat 10.49 civarında radar irtibatı kesildi.

Kısa bir süre sonra uçağın düştüğü ve içerisindeki 2 pilotun şehit olduğu tespit edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti üzerine havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki 2 pilotun naaşlarına ulaşıldı. Kaza kırım ilk değerlendirme heyeti bölgeye giderek olay inceleme faaliyetlerine başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.