Türkiye’de finansal bilincin artması ve Forex piyasasının doğru anlaşılması misyonuyla GCM Menkul Kıymetler’in başlattığı ‘Yeni Başlayanlar İçin Forex’ konulu eğitim seminerleri daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017’de de devam ediyor. Dünya piyasalarına ilgi duyan yatırımcıların katılabileceği seminerlerin yeni durağı İzmir.

14 Ocak Cumartesi günü İzmir Mövenpick Hotel’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim seminerine her meslek ve eğitim grubundan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Amaç finansal okuryazarlığı geliştirmek

GCM Menkul Kıymetler’in Eğitim Koordinatörü ve Forex piyasasının duayenlerinden biri olan Adil Altaş’ın vereceği ‘Yeni Başlayanlar İçin Forex’ konulu seminerde; Forex piyasasının işleyiş mekanizması, temel kavramlar, temel ve teknik analiz, piyasada başarılı olma sırları ve daha birçok önemli detayları paylaşılacak ve yatırımcı bilgilendirilecek.

Forex piyasasının tecrübeli eğitimcilerinden Altaş, yatırımcıların kolayca anlayabileceği zengin anlatımı ve sunumuyla Forex piyasasına dair tüm merak edilenlere cevap verecek. Seminer sonunda ise tüm katılımcılara USB eğitim kiti dağıtılacak. USB eğitim kitinin içinde Forex piyasasına dair tüm konuların, GCM Menkul Kıymetler’in uzmanları tarafından tüm detayları ile anlatıldığı bir e-kitap ve 40 adet eğitim videosu bulunuyor.

GCM Menkul Kıymetleri’n yapmış olduğu açıklamaya göre de Forex ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

“Değişen ve farklılaşan yatırım fırsatları Forex’e ilgiyi artırıyor”

“Forex piyasasına büyük ilginin temelinde dünya piyasalarına ve bu piyasalarda işlem gören finansal enstrümanlara yatırım imkanı yatıyor. ABD Başkanlığına Donald Trump’ın seçilmesi ve FED’in para politikasını değiştirip değiştirmeyeceğinin konuşulduğu günümüz piyasa koşulları yatırımcıyı getiri ve risk seviyeleri farklı ürün çeşitliliğine yönlendirmesi ve etkin portföy yönetim ihtiyacı Forex piyasalarının cazibesini artırıyor.”

“Dünyanın en büyük ve en likit piyasası olarak kabul edilen Forex piyasasının tercih edilmesinin önemli nedenlerinden birini ise enstrüman çeşitliliği oluşturuyor. Forex piyasalarında çok çeşitli ülke para birimleri, altından platine çeşitli kıymetli madenler; alüminyum, bakır gibi metaller; pamuktan soya fasulyesine, petrolden doğalgaza çok zengin emtialarda; CAC 40, S&P 500, FTSE 100 gibi endekslerde; Amerikan tahvil ve bonoları dahil olmak üzere Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, Intel, Google, Shell gibi dünyanın en popüler hisselerinde haftanın beş günü 24 saat fiyatların hem yükseliş hem düşüş yönünde işlem yapılabiliyor.”

“Türk yatırımcılar Forex ile dünya piyasalarına daha hızlı entegre oluyor”

“Türk yatırımcı bu piyasada küresel oyuncularla birlikte hızla yerini alıyor. İşte bu noktada da bilinçli yatırımcı misyonu ile GCM Menkul Kıymetler, global ekonomideki gelişmeleri takip ederek, küresel piyasalarda oluşan yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve bilinçli yatırım stratejileri geliştirmek için Türkiye’de finansal okuryazarlığın daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğine dikkat çekiyor.”

“Türkiye’de Forex piyasası ve GCM Menkul Kıymetler”

“Dünya’da geçmişi 1970’li yıllara dayanan Forex piyasası, Türkiye’de 2011’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaldıraçlı piyasalara yapmış olduğu düzenleme ile çok hızlı gelişerek aylık bazda ortalama 950 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Forex piyasasının lider aracı kurumlarından olan GCM Menkul Kıymetler ise 39 milyon TL güçlü öz sermayesi, dünya standartlarındaki teknoloji alt yapısı ile İstanbul’daki genel müdürlük ile birlikte Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir olmak üzere altı lokasyonda hizmet veriyor. Yurtdışında birçok kurum tarafından Türkiye’nin en iyi Forex markası ödülüne layık görülen GCM Menkul Kıymetler ise son olarak kaldıraçlı işlemler kategorisinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından ‘Kaldıraçlı İşlemler 2015 Yılının En Yüksek Hacimli Aracı Kurumu’ ödülüne layık görüldü.”

