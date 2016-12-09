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İzmir'de vakıf operasyonu... Aralarında ünlü işadamları da var

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt liderinin İzmir'de bulunduğu yıllarda en yakın çalışma arkadaşları olduğu iddia edilen Akyaka Vakfı Yönetim Kuruluna operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

İzmirde vakıf operasyonu... Aralarında ünlü işadamları da var

09 Aralık 2016 11:51

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyeti, Akyaka Vakfı'nın 18 yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın yaptı. Aralarında iflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı ve İdil Kolonyalarının sahibi Mehmet Timuroğlu'nun da bulunduğu 18 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltı listesinde bulunan Rodi firmasının sahibi Fatih Kazancı'nın yakalanamadığı, İdil Kolonyalarının sahibi Mehmet Timuroğlu'nun ise örgüt üyeliği suçundan daha önce tutuklandığı öğrenildi. Operasyonda şu ana kadar ise 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.  

Etiketler: gözaltı, iş adamı


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