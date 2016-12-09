İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyeti, Akyaka Vakfı'nın 18 yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın yaptı. Aralarında iflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı ve İdil Kolonyalarının sahibi Mehmet Timuroğlu'nun da bulunduğu 18 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltı listesinde bulunan Rodi firmasının sahibi Fatih Kazancı'nın yakalanamadığı, İdil Kolonyalarının sahibi Mehmet Timuroğlu'nun ise örgüt üyeliği suçundan daha önce tutuklandığı öğrenildi. Operasyonda şu ana kadar ise 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.