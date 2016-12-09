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İzmir'de yakalanan 2 kadın terörist tutuklandı

İzmir'e keşif yapmak ve eylem hazırlığı için gelen MLKP terör örgütüne bağlı iki kadın terörist çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

İzmirde yakalanan 2 kadın terörist tutuklandı

09 Aralık 2016 00:24

Suriye'de silahlı eğitimler alan ve İzmir'e eylem yapmak için gelen MLKP terör örgütüne bağlı iki kadın teröristin İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan S.B. ve N.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'i kana bulayacaklardı
İzmir’e bombalı eylem yapmak için geldiği tahmin edilen iki kadın terörist, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan operasyonla yakalanmıştı. Teröristlerden birinin 2014 yılına kadar İzmir’de ESP içerisinde faaliyet gösteren S.B. olduğunu tespit eden İzmir Emniyeti, aynı yıl MLKP terör örgütüne katılan S.B.’nin Suriye’ye silahlı eğitim almak için gittiğini tespit etmişti. Yapılan takip sonucu, yine S.B.’nin yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve MLKP terör örgütünün FESK bağlantısı adına İzmir’de silahlı ve bombalı eylem yapmak için geldiği belirlenmişti. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: 2 kadın terörist, İzmir, tutuklandı


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