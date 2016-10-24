İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 1 Ekim günü, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi iki şahsın İzmir’e geldiğini ve bombalı eylem yapacağı bilgisini alıp şahısları takibe aldı. PKK üyelerinin İzmir'de irtibatta olduğu kişileri belirlemek için anbean şüphelileri izledi. 3 Ekim akşamı, Karabağlar Limontepe bölgesinde başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalışan teröristlere yönelik polis operasyon başlattı. Polis, bombacılardan birini içerisinde 440 gramı A4 tipi bomba olan 3 kilo patlayıcı ile yakaladı. Yakalanan teröristle birlikte olan Mehmet D. (23) kaçarken yakalandı, firari olan diğer zanlı Ahmet D. ise polis ekiplerine teslim oldu. Polis, daha sonra yaptığı operasyonlarla 3 şüpheli ile bağlantılı olan 11 şüpheliyi daha yakaladı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde süren yaklaşık 20 gün sorgulaması bugün sona erdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si 18 yaşından küçük 14 şüpheli, bugün adliyeye sevkedildi.

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri