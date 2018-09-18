İzmir'de yaşanan aidat kavgasında sürpriz sonuç

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşanan 'aidat kavgası' günlerce konuşulmuştu. Mehmet Emin Kaya isimli vatandaşın, aidat parası isteyen yönetici Enver Alan'ı darp ettiği iddia edilirken 2 vatandaş arasındaki husumet mahkemeye taşındı. Karşıyaka 1. Asliye Mahkemesi iki vatandaşa da ceza verirken, Mehmet Emin Kaya'yı da haklı buldu.

Olayın eski döneme ait olduğu iddia edilen aidatlar sebebiyle çıktığını belirten Kaya, "Annemler yazın köye gittiği için yıllardır aidatları toplu verirler. Bir gün köyden dönünce toplu aidat vermek için yöneticinin evine gitmiş ve aidatı vermek istemiş. Ancak annemin elinde makbuz olmasına rağmen, yönetici geçmiş aylardan borç olduğunu söylemiş ve annemi de küfrederek evden kovmuş. Sonrasında babam kendisiyle konuşup aidatı almasını istemiş fakat şahıs parayı almamış. Almadığı gibi apartmana yazılar asmaya başlamış" dedi.

"Taşla saldırdı”

Yönetici Alan'ın yaşanan kavgadan önce kendilerini bıçakla kovaladığının altını çizen Kaya, “Yaşanan olaydan yaklaşık 8 ay sonra baktık iş düzelmiyor kardeşim ve ben bu şahsın evine konuşmaya gittik. Anneme küfretmediğini söyleyince ben de dayanamayıp 'O zaman eşiniz neden annemden özür diledi' dedim. Meğerse bundan haberi yokmuş ve tam anlamıyla bir öfke patlaması yaşadı. Benim boğazıma yapıştı ve ağza alınmayacak küfürler etti. Elinde bıçakla bizi kovaladı. Ben de bu olaydan sonra kendisinden şikayetçi oldum. Ertesi gün işten dönüşte annemi görmek için apartmana gireceğim sırada kapı açıldı. Elinde taşla küfrederek üzerime saldırdı. Şaşırdım ve kendimi savundum ilk olarak. İkimiz beraber yere düştükten sonra ben de kendisine vurdum” ifadelerini kullandı.

"Amacı zarar vermekti”

Kavganın ardından medya tarafından cani ilan edildiğinin altını çizen Mehmet Emin Kaya, “Olayın ardından benim en çok zoruma giden televizyonlarda ve gazetelerde gördüklerim oldu. Sadece ona aşırı derecede tepki gösterdiğim bölümü gösterip beni cani ilan ettiler. Bu olayın öncesi ve sonrası var. Ben o şahsa vurmadım demiyorum. Zaten görüntüler yeterince açık. Ancak kamuoyuna da sormak istiyorum. Başına vurmak üzere kocaman bir taşla üzerinize gelen birine ne tepki verirsiniz? Eğer bir an boş bulunsaydım o adam o taşla bana ne yapardı? Gözlerindeki nefreti gördüm. Amacı bana zarar vermekti" diye konuştu.

“Zor günler geçirdim”

Mahkemenin verdiği karardan dolayı memnun olduğunu belirten Kaya, “Davamız sonuçlandı. Sonucu lehimize görüyoruz. Adalet yerini buldu. Basında da bu adaletin yerini bulmasını istiyorum açıkçası. Çok kötü sıfatlarla nitelendirildim. Oldukça zor günler geçirdim. Çevremdeki bazı insanların bakışları değişti. Görevlerini yapan herkese çok teşekkür ederim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız” şeklinde konuştu.

Halil Karahan - Tolga Tahçı

