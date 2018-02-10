İzmir'de yaşlı kadının şüpheli ölümü

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1783 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir 65 yaşındaki Ayşe Keltek'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı kadının evine gitti. Defalarca Keltek'in kapısını çalan yakınları, açan olmayınca durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, daireye çilingir yardımı ile girdi. Dairede arama yapan polis, bir odada Keltek'in cansız bedeni ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre, boğazında kesik olduğu öğrenilen yaşlı kadının şüpheli ölümü üzerine, daireye Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.Dairenin birçok noktasında inceleme yapılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Keltek'i tanıyan kişilerin ifadesine başvurdu. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık

