İzmir’de yol verme tartışması!

Olay, Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında sözlü olarak yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. Yaşanan bu olay ise bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, servis şoförü belediye otobüsünün şoförüne saldırıyor, bu sırada servis şoförünün annesi olduğunu belirten bir kadın, belediye otobüsünün şoförüne “Ben onun annesiyim, sen bana nasıl küfür ediyorsun” şeklinde soru soruyor.

Gerginliğin devam ettiği dakikalarda, aracına giden servis şoförü eline aldığı bir malzeme ile geri dönerek, belediye otobüsünün şoförüne saldırmaya devam ediyor. Kavga, belediye otobüsünün şoförünün kapıyı kapatmasıyla sona eriyor. Öte yandan, yaşanan bu olay sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisine neden oldu.