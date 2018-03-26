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İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir'in Buca ilçesinde alev alev yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.

İzmirde yolcu otobüsü alev alev yandı

26 Mart 2018 21:49
İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, bugün sabah saatlerinde Menderes Caddesi 397 sokak önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıkule-Konak arasında sefer yapan ESHOT otobüsünde seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaparken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan otobüse müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ESHOT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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