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İzmir'de yolcu otobüsü küle döndü

İzmir'in Buca ilçesinde bir belediye otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

İzmirde yolcu otobüsü küle döndü

26 Mart 2018 21:18

Olay, sabah saatlerinde Menderes Caddesi 397 sokak önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıkule-Konak arasında sefer yapan ESHOT otobüsü seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaparken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan otobüse müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ESHOT otobüsü kullanılamaz hale geldi. 

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi
 

 

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