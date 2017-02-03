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İzmir'de zam şampiyonu kabak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, Ocak ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 80,86'lık artışla kabak olduğunu bildirdi.

İzmirde zam şampiyonu kabak

03 Şubat 2017 10:35

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,76 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,40 artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ocak ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 80,86'lık artışla kabak Bu ürünü yüzde 70,58’lik artışla salatalık, yüzde 12,49 ile metro ücreti, yüzde 11,23 ile uzman doktor muayene ücreti ve yüzde 9,57'lik artışla su faturası takip etti. İzmir'de, Ocak ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında çocuk kazağı geldi. Ocak ayında çocuk kazağı fiyatı yüzde 21,66 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 17,73 düşen anorak tipi erkek kaban ile fiyatı yüzde 14,33 düşen erkek kazağı izledi. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. 

Etiketler: kabak, TÜİK, zam


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