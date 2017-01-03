Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,78 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,46 artış gerçekleşti. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 68,83'lük artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 55,11’lik artışla yumurta, yüzde 9,47 ile nohut, yüzde 8,37 ile bira ve yüzde 6,07'lik artışla mazot takip etti.

En çok portakal ucuzladı

İzmir'de aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında portakal geldi. Aralık ayında portakal fiyatı yüzde 16,25 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 12,03 düşen karnabahar ile fiyatı yüzde 10,97 düşen çocuk kazağı izledi.