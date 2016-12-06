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İzmir'de zehir tacirine suçüstü

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.


06 Aralık 2016 10:04

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Sanayi Sitesi'nde M.K. (33) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı istihbaratını alan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı bir süre takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sanayi sitesinde esnaflık yapan M.K.’nin iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirini hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlerken suçüstü yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada 5 kilo 320 gram esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan, ‘bong’ diye tabir edilen sulu pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., sorgusu yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şahsın esrar maddesini sanayide bulunan bazı esnaflara ve çevresine sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerinin sanayi sitesi ve fabrikalar bölgesinde soruşturmayı genişlettiği öğrenildi. 

Nimet Ergün


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