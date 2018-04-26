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İzmir’de zehir tacirlerine 63 operasyon

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada zehir tacirlerine 63 operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişiden 19’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmirde zehir tacirlerine 63 operasyon

26 Nisan 2018 11:09

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda İzmir’in Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde, suça konu olan ikametlerde ve il giriş ve çıkış noktalarında son 1 hafta içerisinde icra edilen 63 ayrı operasyon ve uygulamada 45 şüpheli şahsı yakaladı. 


Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve meşe tabir edilen kağıtlar içerisinde 623 gram esrar, 80 adet ecstasy hap, 140 gram kokain, 40 gram metamfetamin, 3 kilo 20 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 TL, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 29 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tüfek fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 


Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10’u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 19 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 16 kişi de serbest bırakıldı. 

 

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