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İzmir’de 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili gözaltı

İzmir’de, İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal sosyal medya hesabından ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı gözaltına alındı.

İzmirde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gözaltı

02 Şubat 2018 22:28

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yayın yapan İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bugün akşam saatlerinde Çankaya’da bulunan gazete bürosunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kartal’ın sosyal medya hesabından ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘işgal’ olarak nitelendirmesi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi. Polis ekipleri, Kartal’ın bürosunda ve Çiğli ilçesindeki evinde aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde cep telefonuna el konulan Kartal ifadesi alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kartal'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Avukat Dilek Güzel, "Ümit Kartal, Türkiye’nin Afrin Operasyonu'nu 'işgal' olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere paylaşım yapmak iddiasıyla gözaltına alındı” dedi. 

Halil İbrahim Karabıyık

 

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