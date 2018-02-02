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İzmir’de zincirleme kaza: 5 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, belediyeye ait olduğu öğrenilen bir kamyonet, durak yolcu indiren belediye otobüslerine çaptı. Kazada, otobüslerde bulunan yolculardan 5’i yaralandı.

İzmirde zincirleme kaza: 5 yaralı

02 Şubat 2018 00:25

Kaza, bugün akşam saatlerinde Kızılay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altuntaş yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35 HPM 89 plakalı kamyonet, 467 sokaktaki durakta yolcu indirmek için bekleyen 35 HD 3688 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Belediye otobüsüde çarpışmanın etkisiyle, 35 HHG 98 plakalı başka bir belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme olarak meydana gelen kazada, otobüslerde bulunan yolculardan 5’i yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir, zincirleme kaza

 

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