İzmir'de zincirleme kaza!

Kaza, bugün gece saatlerinde Seyfi Demirsoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki Erhan A. 35 CNP 67 plakalı otomobil ile Ufuk Mahallesi yönünden Menderes Caddesi istikametine seyir halindeyken önce ara sokaktan çıkan İbrahim Karaman (42) yönetimindeki 35 EKF 57 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Erhan A., takla atarak park halindeki 35 DD 6603 plakalı hafif ticari araca ve bir kitabevinin camekanına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, Erhan A.'yı otomobilden çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis, kazanın şoku ile kaçan Erhan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin sürdürdüğü titiz çalışma sonucu, sürücü Erhan A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Meydana gelen kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, 3 araç ve 1 dükkanda maddi hasar oluştu.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık