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İzmir’deki aile katliamı aydınlanıyor

İzmir’de Hüseyin Tiryaki ve ailesini öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından evinde intihar etmiş olarak bulunmuştu. Zanlı Hakan K. ile cinayete kurban giden Hüseyin Tiryaki’nin ailelerinin yakın dost oldukları belirtildi.

İzmirdeki aile katliamı aydınlanıyor

18 Ocak 2017 13:08

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelendiğinde dört kişinin katil zanlısının Buca Şirinyer’de eczacılık yapan 27 yaşındaki bir çocuk babası Hakan K. olduğu belirlendi. Karabağlar ilçesinde evi bulunan Hakan K.’nın evine giden polis, Hakan K.’yı evinde silahla başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

Zanlı Hakan K. ile öldürülen Hüseyin Tiryaki’nin aile dostu olduğu öğrenildi. Hakan K.’nin yaklaşık 4 yıl önce annesini trafik kazasında kaybettiği, bu olaydan sonra da annesiyle ilgili halüsinasyonlar gördüğü ileri sürüldü. Ailelerin sık görüştüğü öğrenilirken, Hakan K.’nın Tiryaki ve ailesini neden öldürdüğü ise henüz belirlenemedi. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Hakan K.’nın babası emekli matematik öğretmeni Murtaza K.’yı gözaltına aldı.

STAJA GİTTİ CİNAYETTEN KURTULDU

Hüseyin Tiryaki’nin birlikte yaşadığı üvey kardeşi Adalet Meslek Lisesi öğrencisi Emre Can Aslan’ın Hakan K.’nın eve gelmeden 1 saat önce stajı için İzmir Adalet Sarayına gittiği ve cinayetten kurtulduğu belirtildi. Hüseyin Tiryaki, Aysel Aslan ve Behiye Aslan’ın otopsileri tamamlandıktan sonra bugün ikindi namazını müteakip Manisa Alaşehir’de, Fadime Tiryaki’nin ise Sarıgöl’de defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Dün saat 09.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca’da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki’ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki’nin ailesine ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki’nin yakınları, Tiryaki’nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi’ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki’nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Hüseyin Tiryaki’nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini bulunmuştu.

(Atakan Şen - Sinan Yeniçeri/İHA)

Etiketler: Hüseyin Tiryaki, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü, polis ekipleri


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