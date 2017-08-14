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İzmir'deki AVM yangını paniği| AVM'den yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü

İzmir'de çok katlı bir otelin de bulunduğu AVM'de çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında alevler ve çıkan duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İzmirdeki AVM yangını paniği| AVMden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü

14 Ağustos 2017 11:33
İzmir'deki AVM yangını paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın, Balçova ilçesinde çok katlı bir otelin de bulunduğu AVM'nin bir bölümünde çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler gelmeden önce, ilk müdahaleyi o sırada tesadüfen bölgede sulama yapan Balçova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü

Sinema bölümüne yakın alanda çıkan ve büyük paniğe neden olan yangında, çalışanlar da paniğe kapıldı. Yangın bir anda içerideki depo ve koridor kısmını etkisine alınca alevlere müdahale güçleşti. 5 ekip yangına kontrol altına almaya çalışırken, çevrede de güvenlik önlemleri alındı.

Çalışanlar tahliye edildi

Yangın, sinema bölümünün yangın geçirmez malzemeleri nedeniyle çok fazla sıçramazken, AVM'nin yolu da trafiğe kapatıldı. İçerideki çalışanları da tahliye eden ekipler, 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının herhangi bir can kaybına neden olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan, sabah erken saatlerde olması nedeniyle yangının çıktığı alanda müşterilerin bulunmadığı öğrenildi.
Yangına şahit olan vatandaşlar, alevleri görünce paniğe kapıldıklarını ifade ederken, yangında maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Atakan Şen- Halil Karahan - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten 


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