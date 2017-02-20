Diğer
Kategoriler

İzmir’deki çocuk cinayetine 3 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde ortadan kaybolan ve cesedi Manisa’da su kuyusunda bulunan 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey babası ile annesi ve cinayete yardım ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

İzmirdeki çocuk cinayetine 3 tutuklama

20 Şubat 2017 23:18

İzmir’in Menemen ilçesinde geçen hafta ortadan kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun’un dün Manisa’da bir su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Coşkun’un annesi E.M. ve üvey babası M.M. gözaltına alınmıştı. Sorguya alınan üvey baba M.M., Coşkun’u başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve ayağına taş bağlayarak cesedini bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Anne E.M., eşi M.M. ve cinayete yardım ettiği iddia edilen M.M.’nin arkadaşı Y.K., savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Üvey baba M.M. cinayetten karısının da haberi olduğunu iddia ederken, anne E.M.’nin ise suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Halil İbrahim Karabıyık

İzmirde su kuyusunda ölü bulunan lise öğrencisi hakkında flaş gelişme İzmir'de su kuyusunda ölü bulunan lise öğrencisi hakkında flaş gelişme

Etiketler: İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!