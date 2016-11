Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Bölge Müdürü Yakup Karaca, Medya Platformu üyeleri ile buluştu. Kurum çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Karaca, İzmir'deki yurtlarda 17 bin öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti. Karaca, Bütçe sıkıntılarının olmadığını ve hükümetten büyük destek gördüklerini ifade ederek, 17 bin öğrencilik kapasiteyi 35 bine çıkartacaklarını söyledi. Karaca, "Amacımız geleceğimiz olan genç öğrencilerimize her türlü konforu sunarak başarılı olmalarını sağlamak. Türkiye genelinde bölge müdürlükleri il müdürlüklerine dönüştürüldü. İl müdürlüğü olarak İzmir'de şu an 18 yurda ulaştık. Çalışmalarımız yatırımlarımız devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu olarak Ege'nin öğrenci köyüne talibiz. Daha çok öğrenciye hizmet götürmenin arayışları içindeyiz. Bu konuyla ilgili kurum olarak yatırımlarımız devam ediyor. Görevi devraldığımızda oransal olarak yüzde 7'lerde seyreden kapasitemizi yüzde 11'lere çıkardık. Yeni hedefimiz bunu yüzde 15-20'lere taşımak. Hedeflerimize ulaşma konusunda kısa sürede önemli başarılar sağladık.Biz devletiz özellerden bir adım önde ve örnek olmak durumundayız. Sunduğumuz imkanlar ve fırsatlar ile öğrencilerimize sadece barınma değil, her türlü sosyal imkanları da sunmaya gayret ediyoruz. 3 TL'ye sabah kahvaltısı, 6 buçuk TL'ye de akşam yemeği veriyoruz. Odalarımızı üçer kişilik standartlara dönüştürüyoruz. Odalarımızda ücretsiz internet, çamaşır makinesi, buzdolabı, banyosu içinde tüm çağdaş yaşam koşullarına sahip. Öğrencinin dilini iyi anlıyoruz. Öğrencilerimizle İyi iletişim ve diyalog kurarak sorunlarına çözüm üretiyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize her daim sahip çıkacağız" dedi.