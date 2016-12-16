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İzmir'deki o göl eksi 18 derecede buz tuttu

Türkiye’nin özelikle Doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, İzmir'in Ödemiş ilçesinde de etkili olan ve eksi 18 derecelere kadar düşen soğuk hava nedeniyle Gölcük Yaylası'ndaki göl buz tuttu.


16 Aralık 2016 12:10

Türkiye genelinde hemen hemen bütün illerde soğuk hava iyiden iyiye kendini gösterirken, özelikle Doğu illeri kar yağışıyla beyaza büründü. Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylası'ndaki hava sıcaklıklığı da eksilere kadar düştü. Soğuyan ve ayaza çeken havayla termometreler eksi 18 dereceye kadar düşerken, soğuk havayla Gölcük gölünün üzeri buz tuttu. Sabah güne başlayan vatandaşlar ve Gölcük’te kalan turistler, gölün donmuş manzarasını görünce cep telefonları ile gölü fotoğrafladı.

Gölcük’te Otel İşletme Müdürlüğü yapan Mustafa Çoban gölün her halinin güzel olduğunu, kar yağışı olduğunda da beldede kış turizminin hareket kazanacağını söyledi. Çoban, "Hafta başı itibarıyla hava kendisini tamamen kara kışa çevirdi. Hafta başından bu yana Gölcük yaylamız çok soğuk gecelere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz gece ise Gölcük’te hava eksi 18’e kadar düştü. Sabah güne başladığımızda ise gölün üzerinin donduğunu gördük. Bu manzarayı kaçırmak istemeyen birçok kimse gölün fotoğrafını da çektiler. Geçen yıllarda Gölcük’ümüz iyi derecede kar yağışı almıştı. Bu yıl da kar yağışı bekliyoruz. Kar yağdığı zaman yaylamız da kış turizmi hareket buluyor ve çok yoğun günler geçiriyor. Gölcük ve devamında Bozdağ’daki bu hareketlilik tarihi Birgi Mahallemizin turizmine ve Ödemiş’e de yansıyor. Onun için karında yağmasını temenni ediyoruz" dedi. 

Kerem Karamanlıoğlu
İZMİR 


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